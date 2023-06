Grotte di Frasassi, raggiunti i 100mila visitatori E adesso arriva il clou della stagione turistica

Le Grotte di Frasassi festeggiano i centomila visitatori in bassa stagione, dal 1 febbraio del 2023 a oggi. Ancora numeri da record per il meraviglioso ecosistema ipogeo. "Ci siamo impegnati – spiega il sindaco Marco Filipponi - su strategie e azioni concrete che potessero portare benefici economici tutto l’anno sul territorio, cercando di destagionalizzare il più possibile gli afflussi dei visitatori alle Grotte di Frasassi. I centomila visitatori raggiunti nei primi mesi dell’anno di bassa stagione sono il grande risultato di una sfida difficile e vinta che siamo lieti di festeggiare insieme alle strutture ricettive e agli operatori turistici dell’area".

"Oltre a un’attenta pianificazione di marketing che ha visto la creazione e la promozione di grandi eventi – spiegano dal consorzio Frasassi - la partecipazione a fiere e il coinvolgimento di sempre più numerosi tour operator internazionali con pacchetti turistici destagionalizzati, nei cento mila afflussi registrati circa 30mila sono relativi all’affluenza delle scuole provenienti da tutta Italia. Numeri importanti di permanenza degli studenti di più giorni nel territorio con attività e laboratori didattici tecnologici innovativi, coinvolgenti che hanno entusiasmato i ragazzi e gli insegnanti".

Il Consorzio Grotte di Frasassi ha incrementato in questi ultimi tempi i prodotti didattici per gli studenti di ogni ordine e grado con laboratori complementari e dagli innovativi virtual reality. Si tratta di coinvolgenti immersioni con visori di ultimissima generazione. Tra le novità dell’estate poi è in uscita il nuovo podcast prodotto da Youteller per le Grotte di Frasassi: "Mezzaluna". Con una serie di sette puntate più tre bonus successivi è il primo podcast interamente registrato in presa diretta all’interno di un complesso carsico con tecniche audio cinematografiche atte a trasportare l’ascoltatore all’interno di una delle grotte turistiche più belle e imperdibili d’Europa.

Scritto e diretto dal regista marchigiano di fama internazionale Paolo Consorti, il podcast ha due protagonisti speciali: Guenda Goria e Cristiano Caldironi e racconta di un’incredibile storia d’amore e di amicizia che si svolge durante un percorso guidato delle Grotte. E’ possibile scaricare gratis il podcast "Mezzaluna" per un viaggio immersivo all’interno delle favolose Grotte da tutte le principali piattaforme streaming audio.

Sara Ferreri