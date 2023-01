Grotte di Palazzo Campana, verso il progetto di recupero

Tra le grotte più affascinanti di Osimo ci sono quelle di Palazzo Campana, al momento però non visitabili. L’Amministrazione comunale ha avviato un tavolo con Istituto Campana, Demanio, Beni culturali e Soprintendenza, per affidarne la concessione alla Asso e presentare un progetto di restauro. "Siamo in procinto di formalizzare la concessione – dice l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini -. A quel punto il Comune potrà riprendere una campagna di studi per la valorizzazione del bene. L’auspicio è quello di poter riunire in un unico percorso ipogeo cittadino, le grotte di piazza Dante con quelle di Palazzo Campana".