Grotte di Frasassi: il parcheggio è abusivo, indagato il sindaco

Genga (Ancona), 10 ottobre 2025 – Sequestrato un parcheggio realizzato abusivamente nel parco regionale della Gola di Frasassi, in una zona vincolata e classificata come di rispetto archeologico ed esondabile: fra gli indagati per violazione paesaggistica il sindaco Marco Filipponi, che ha dato il via libera, e Lorenzo Burzacca, amministratore unico del Consorzio Frasassi, nominato direttamente dal sindaco di Genga.

L’amministrazione comunale, guidata da Marco Filipponi, il 23 marzo scorso incaricò, con una delibera, il Consorzio Frasassi (partecipato dal Comune di Genga e dalla Provincia di Ancona) di utilizzare il parcheggio e quindi di eseguire i lavori. Si tratta dell’area di sosta destinata ai visitatori delle grotte di Frasassi, oltreché del Santuario della Madonna e del tempio del Valadier – per il quale è stato inserito un biglietto di ingresso due anni e mezzo fa –, area dove si trova anche la fermata del bus turistico.

Una zona che veniva un tempo usata come parcheggio della discoteca Pulvisia, posta sopra il livello della strada. Ma la discoteca venne chiusa dopo pochi mesi dall’apertura, in quanto si trattava di un colossale abuso edilizio: una vicenda che risale a circa vent’anni fa.

Ieri mattina è scattato il blitz dei carabinieri forestali dei Nuclei di Genga - Frasassi, con il supporto tecnico dei militari del Nucleo forestale di Arcevia. Su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona, i carabinieri forestali hanno eseguito il sequestro preventivo del parcheggio, dalla superficie totale pari a 7.500 metri quadrati, realizzato lo scorso mese di aprile su un’area vincolata paesaggisticamente.

L'area è stata messa sotto sequestro

I lavori, consistiti nel decorticamento superficiale del terreno e nella rimozione delle essenze arboree ed arbustive, poi accatastate sulla sponda sinistra del torrente Sentino, sono stati realizzati, secondo l’accusa, in assenza del necessario permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica, del parere dall’autorità di bacino regionale ai sensi del piano di assetto idrogelogico, e del nulla osta del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Indagati i responsabili legali dell’impresa esecutrice, dell’impresa committente (il Consorzio Frasassi) ma anche l’amministratore pubblico, e cioè il sindaco Marco Filipponi, che ha sottoscritto l’atto con il quale incaricava l’impresa committente di stipulare il contratto di locazione temporanea per l’uso del parcheggio. Dal primo cittadino, il quale, secondo le accuse, avrebbe dovuto verificare il fatto che quel parcheggio si trovasse in un’area vincolata ed esondabile, arriva un secco “no comment” sulla vicenda.

Le indagini sono tuttora in corso, ma il sindaco, l’amministratore del Consorzio Frasassi e i responsabili dell’impresa adesso rischiano pene che vanno dall’arresto fino a due anni di reclusione, e un’ammenda da 15mila a 51mila euro.