Grotte di Frasassi cinquant’anni dopo: il ritorno nella sala proibita "Ecco la nostra Manhattan"

La sala Manhattan si trova ai piani più alti della Grotta Grande del Vento e non è visitabile: ecco la foto del 2023

Genga (Ancona), 20 febbraio 2023 – ”Da anni non entravo nella sala Manhattan, è stata una grande emozione. Insieme a me, per il gruppo speleologico del Cai di Jesi, c’erano anche dei ragazzi che non avevano mai visto questa meraviglia e il loro stupore ha reso quei minuti indimenticabili". Fabio Sturba, nel 1973 tra gli scopritori del meraviglioso tesoro ipogeo di Frasassi, nei giorni scorsi, a poco più di cinquantuno anni da quell’incredibile scoperta, è tornato nella parte alta della grotta per fotografare "Manhattan", gli "scrigni" e le altre stupende concrezioni. Scatti che ancora una volta confermano la meraviglia delle Grotte di Frasassi, uno dei siti naturalistici tra i più visitati e apprezzati d’Italia: 270mila visitatori registrati l’anno scorso, nonostante nei primi mesi le presenze abbiano risentito della pandemia da Covid. Fabio S turba, siete tornati in una zona proibita . "Grazie all’autorizzazione che ci ha concesso il Consorzio Frasassi, noi del gruppo speleologico del Cai siamo potuti tornar e al terzo e al quarto piano per fotografare Manhattan, gli scrigni e le altre stupende concrezioni scoperte da me e Maurizio Bolognini cinquant’anni fa. Si tratta di una zona dove, durante il periodo di apertura al pubblico delle grotte, è proibito andare...