Grotte, magia e lo show acquatico Acrobazie della polizia tra i bagnanti

di Nicolò Moricci

Ferragosto in amicizia, quello che si è festeggiato sulle spiagge di Ancona. Al Passetto, brindisi e cin cin già dal primo mattino, con stuzzichini e dolcetti che ogni bagnante ha comprato o portato da casa. C’erano la deliziosa crostata di Morena, le more di Silvano, i biscotti alle mandorle della signora Gigina, ma anche le prelibatezze di Franca, Stefania e Lillo. Simonetta Foschi e Giorgio Bartolucci hanno allietato l’atmosfera con vino e risate ricordando, tra la commozione dei presenti, il sindaco del Passetto, Errante Regni, storico titolare del Jujube, scomparso qualche mese fa.

Tavole imbandite alle grotte, vicino alla seggiola del Papa, tra lo stand della polizia di Stato che ha dato spettacolo al largo delle acque di fronte all’ascensore. Intorno alle 10, infatti, gli agenti della questura di Ancona sono scesi in spiaggia scortando il numero uno di via Gervasoni, Cesare Capocasa. Il questore, dopo esser passato tra i lettini a salutare e augurare buon Ferragosto ai bagnanti, ha diretto una sorprendente operazione dimostrativa. Al suo fianco, gli angeli in divisa che vigilano su tutto l’Anconetano senza sosta, giorno e notte, Ferragosto compreso. Le manta della polizia hanno accerchiato il molo tra gli applausi dei bambini, a cui sono andati persino alcuni gadget, tra cui i portachiavi con la scritta "polizia". Naso all’insù quando si sono sentite, in lontananza, le pale dell’elicottero che è magicamente sbucato da via Panoramica per sorvolare più volte il Passetto salutando la città. il velivolo della polizia – su ordine del questore – si è abbassato il più possibile, mentre Capocasa stringeva mani ad adulti e bambini. Scene mozzafiato, mentre le moto d’acqua del 113 facevano acrobazie nei pressi dei frangi flutti. Poi, foto e video tra gli agenti, con i piccoli bagnanti che hanno lasciato i cocomeri sotto l’ombrellone per correre a farsi immortalare vicino ai poliziotti. "Noi poliziotti dobbiamo essere visti come amici, non come sbirri. Serve un cambio di mentalità, per questo sono contento di vedere tanti bambini qui oggi", ha fatto sapere il questore. Franco e Daniela Stazio, Cristina Carletti, Fabio e Sabrina hanno invece scelto di farsi ritrarre dentro una cartolina con la scritta "Passetto gang 2023". Tra loro, anche la piccola Adele, con Claudia ed Emilio, Lina, Salvatore e Gianni. Le collane hawaiane hanno colorato la baia, tra i balli di gruppo che sono partiti (spontanei) all’ora di pranzo. Ad esibirsi, sulle note di Jovanotti e dei Ricchi e Poveri, anche Claudio Cerusico: "Sono soddisfatto di questo Ferragosto, il bilancio è positivo e il Passetto si conferma una delle spiagge più amate da cittadini e turisti".