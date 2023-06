"Gruppo di attori in stato di grazia Doppia libidine"

"Capittto?!". "Ocio". "Libidine". "Non son bello, piaccio". Di chi vi pare sentire la voce? Sì, è proprio lui, Jerry Calà, uno che con i suoi tormentoni negli anni Ottanta ‘contagiò’ mezza Italia. Lo aveva fatto anche prima, con gli altri tre ‘Gatti’ (di Vicolo Miracoli). Domani sera (ore 21.30) il popolare attore riceverà un premio alla carriera in occasione del ‘Conero Film Festival’, in piazza del Santuario a Numana.

Calà, le commedie degli anni ‘80 sono viste e riviste non solo dai ‘nostalgici’, ma anche dai ragazzi. Cosa avevano di speciale?

"Gli anni ‘80 che abbiamo ‘fotografato’ nei nostri film ai giovani di oggi sembrano anni goderecci, felici, pieni di entusiasmo, in cui ci si divertiva. Anni in cui c’era spirito di iniziativa, voglia di arrivare. I film erano più sfrontati, non subivano il politically correct. Alcune scene oggi non si potrebbero fare. Ma la gente rideva".

Si dice fosse anche una reazione ai terribili anni Settanta.

"Sì, venivamo dagli anni di piombo. Io vivevo a Milano. In alcuni giorni veniva consigliato di restare a casa. Poi venne la voglia di ricominciare. Questi film erano anche degli istant movie, delle polaroid che, nella loro leggerezza, rappresentavano una realtà".

Erano anche film che, semplicemente, facevano ridere?

"Sì, erano divertenti di per sé, scritti bene. C’era un gruppo di attori in stato di grazia, che spesso improvvisavano. I registi ci lasciavano abbastanza liberi".

Lei era uno degli attori più amati dal pubblico. Forse anche perché è esattamente come appare?

"A marzo sono stato colpito da un infarto. Ho avuto enormi dimostrazioni di amore e affetto. Tutti a chiedermi: come stai? Una grande partecipazione da parte della gente. Nella sfiga, c’è stato questo aspetto positivo".

Il film che ricorda con più piacere?

"Forse l’esperienza più divertente è stata ‘Vacanze di Natale’. Eravamo padroni di Cortina, coccolati e amati. Mesi fantastici. Il film fu un grossissimo successo".

Sa già cosa farà a Numana? "Premio a parte, farò una chiacchierata con mio ‘fratello’ Enrico Vanzina. Purtroppo Carlo non c’è più. Io ho cominciato con loro, già ai tempi di ‘Arrivano i Gatti’ nel 1980. Poi sono venuti ‘Sapore di mare’, ‘Vacanze in America’, ‘Yuppies’... Siamo cresciuti insieme".

Anche con i Gatti il successo fu clamoroso.

"Il pubblico prendeva d’assalto i locali dove ci esibivamo. Ma anche i teatri. Una sera, durante un tour da Bolzano a Caltanissetta, c’era talmente tanta gente rimasta fuori che alle 11 replicammo lo spettacolo".

Raimondo Montesi