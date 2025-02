Gruppo di lettura con il libro ‘Apeirogon’ di Colum McCann

Nuovo appuntamento con il gruppo di lettura della Biblioteca Comunale Benincasa di Ancona, in piazza Stracca. Oggi (ore 17.15) il libro scelto è ‘Apeirogon’ di Colum McCann. L’apeirogon è una figura geometrica con un numero infinito di lati, che crea una poligono che continua a espandersi all’infinito. Nel libro McCann usa questa figura come metafora per la complessità e l’infinita connessione delle esperienze umane, specialmente in un contesto di conflitto e riconciliazione. La narrazione segue la toccante amicizia tra Rami Elhanan e Bassam Aramin, un israeliano e un palestinese uniti dalla perdita delle loro figlie. Info 0712225049.