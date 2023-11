Gualazzi: "Questo concerto è una lettera d’amore alla musica"

Raphael Gualazzi porta i suoi sogni a Senigallia. Domani sera (ore 21) il cantautore e musicista urbinate sarà di scena al Teatro La Fenice con il suo ‘Dreams Tour’, con cui presenterà dal vivo i brani del suo ultimo lavoro omonimo, ‘Dreams’. Sogni, appunto. Un album in cui non mancano le atmosfere oniriche, oltre che un caleidoscopio di stili che riflettono la natura onnivora del Gualazzi ascoltatore e compositore: classica, jazz, funk, soul, elettronica, R&B e molto altro ancora.

Gualazzi, come verrà resa dal vivo tutta questa complessità, e i pezzi del repertorio avranno inevitabilmente arrangiamenti inediti?

"Fondamentale sarà l’apporto della band, con Gianluca Nanni alla batteria, Michele "Mecco" Guidi all’organo Hammond, Luigi Faggi alla tromba e Anders Ulrich al contrabbasso e al basso elettrico. I pezzi di ‘Dreams’ saranno proposti come sono nel disco, ma con ‘digressioni’ e, in certi casi, con armonizzazioni vocali a tre e quattro voci. Le canzoni, compresi i successi del passato, vanno a comporre una sorta di omaggio alla musica, alle sue tante sfaccettature. Questo concerto è una lettera d’amore alla musica’.

Un concerto molto eclettico, dunque?

"Sarà uno spettacolo molto ricco e divertente, trasversale, con tanto interplay. I riscontri finora sono stati ottimi".

Possiamo definire ‘Dreams’ il suo disco più completo, quello della maturità?

"Non sono io a doverlo dire. Posso dire invece che le sue canzoni hanno un comune denominatore: il sogno, il trascendere la realtà per ritrovare se stessi, e anche l’importanza dell’attimo. Oggi siamo distratti da una realtà virtuale, da un mondo parallelo che non ci permette una vera introspezione. Viviamo anche in un mondo pieno di problemi. Ma quella nel sogno non è una fuga. Anzi, è un modo per riflettere meglio sulla realtà, oltre che su se stessi".

Anche certa musica sembra piuttosto superficiale, eppure ha molto successo. A un musicista ‘vero’ come lei dà fastidio?

"La musica ha un suo percorso, il mercato un altro. A volte le due traiettorie si incrociano, a volte corrono parallele. Sono due mondi che possono coesistere".

Oggi sembrano contare di più i like su Spotify che il vero talento...

"La fruizione digitale della musica può anche suscitare curiosità e sorprese. Magari un anziano si mette ad ascoltare la trap, mentre un adolescente scopre Vivaldi...".

Raimondo Montesi