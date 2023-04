Guard-rail sfondato e volo dal ponte Gravi le condizioni di un 23enne

Restano particolarmente gravi le condizioni del 23enne coinvolto domenica sera nello spaventoso incidente alla Coppetella (all’incrocio con via Clementina). Intubato e in coma farmacologico il giovane della Repubblica ceca residente ad Agugliano è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette. Meno gravi le condizioni degli altri suoi due connazionali e colleghi di lavoro. Le due auto, una Skoda Octavia e una Volkswagen Golf sono schizzate via dopo essersi toccate, probabilmente per una sorta di gara di velocità. Le due auto in prossimità del ponticello sul torrente Guardengo, sono volate di sotto, sfondando il guard rail. La Golf condotta dal 23enne che ora lotta per la vita, è atterrata capovolta, in mezzo alla vegetazione accanto al torrente. A condurre la Skoda anch’essa finita di sotto, un altro ventenne suo collega. La dinamica ed eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Jesi che sono giunti sul posto. Uno schianto che avrebbe potuto avere anche conseguenze peggiori se nella carambola fossero stati travolti altri mezzi o pedoni.