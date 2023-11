"Guardate che schifo di luminarie"

Luminarie di Natale, è bufera tra commercianti e Comune. Il duro affondo contro la scelta della giunta nei vicoli del centro: "Sindaco, guarda che schifo. È così che ci aiuti?". Un grido che non arriva solo dagli esercenti dello storico vicolo che ricongiunge corso Mazzini a piazza del Plebiscito, ma anche dagli abitanti del centro e delle vie limitrofe. Nel cuore della polemica, finiscono le luminarie che sono state installate nei giorni scorsi in via degli Orefici. Raffaella Chiucconi e Roberta Pesaresi puntano il dito contro il posizionamento dei led colorati: "I fili sono troppo distanti gli uni dagli altri, così non vanno bene. Ci sono diversi metri di vuoto, lo scorso anno non erano mica così", tuonano. Raffaella, conosciutissima titolare de ´La città del sole´ l’avrebbe fatto notare agli operai dell’ufficio tecnico del Comune: "Mi hanno risposto che erano così anche lo scorso anno, ma vi assicuro di no, io questa via la conosco come le mie tasche. E mai è successa una cosa simile. Poi, li ho incalzati e mi hanno detto che il progetto di appalto era cambiato. Dopodiché, hanno farfugliato qualcosa sui motivi di sicurezza. Delle tre versioni, qual è quella giusta?", si domandano gli esercenti.

Poi, Raffaella la butta sul ridere: "Se i cittadini avranno voglia di riposare gli occhi, che vengano in via degli Orefici", scherza. "A questo punto, tanto vale non accendere le luminarie, qui", commenta Roberta Pesaresi, altra negoziante: "Forse noi di via Orefici diamo fastidio perché ci diamo sempre da fare per eventi culturali? Spero rimedino per tempo a tutto questo". Il signor Amedeo, che abita a pochi passi, non usa mezzi termini: "Al Viale hanno finalmente messo le luci, ma lì sono posizionate in modo corretto, ondulate e vicine le une alle altre. Perché qui no? Siamo cittadini di serie B?". In via Lata, sono stati i negozianti ad installarle: "Ci abbiamo pensato noi", dicono. E infatti le lucine sono molto più belle di quelle in via degli Orefici.