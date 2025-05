Guardia medica a ostacoli per le carrozzine: summit

Dopo la segnalazione della presidente dell’Associazione Aniep sezione di Ancona, Maria Pia Paolinelli che aveva riscontrato la presenza di barriere architettoniche alla nuova guardia medica dell’ex Umberto I, la direzione strategica aziendale della Ast Ancona ha annunciato di aver convocato una riunione con la diretta interessata per risolvere la questione. "Già a novembre dello scorso anno era avvenuto un incontro risolutivo di alcune problematiche relative all’accessibilità dell’ex Umberto I – si legge in una nota – ora intitolato alla dottoressa Giulia Bonarelli. Presenti i vertici della Direzione Strategica, nella persona del dottor Massimo Mazzieri, direttore socio sanitario, e la presidente dell’associazione Aniep. Da parte della Ast era stata dimostrata grande sensibilità alle problematiche emerse che sono poi state risolte. Proprio questa mattina (ieri, ndr) l’associazione ha di nuovo scritto alla direzione della Ast chiedendo un ulteriore appuntamento per avere informazioni sulla accessibilità alla ex guardia medica, di nuovo certa della collaborazione per risolvere le problematiche emerse nell’accesso all’ambulatorio della continuità assistenziale. L’incontro è stato fissato per la prossima settimana e - da parte della Aniep - la Presidente riferisce la massima collaborazione con l’Azienda Sanitaria".

Paolinelli aveva constatato una situazione a due facce con l’accesso ai poliambulatori perfettamente a norma, con scivolo e campanello per annunciarsi mentre le difficoltà erano emerse nel raggiungere i locali della guardia medica. Il percorso per arrivare al servizio di continuità assistenziale era risultato impervio a causa di una salita difficile da affrontare autonomamente con una carrozzina manuale. A questo si aggiunge, secondo la segnalazione, una segnaletica insufficiente per orientarsi facilmente verso i locali. Problematiche prontamente recepite da Ast che si è subito attivata per risolverle.