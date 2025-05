Guardia medica, continuano i guai

Il problema va avanti da mesi ed è partito dall’indisponibilità di medici per i turni a servizio della comunità. Le sedi di Fabriano, Sassoferrato e Serra San Quirico sono state accorpate proprio per quel motivo. Da lì è scaturito un disagio che riguarda tanti altri piccoli Comuni anche fuori dalla comunità montana. L’ultimo avviso è comparso in questi giorni: per il mese di maggio la continuità assistenziale, cioè l’ex guardia medica, non è garantita in alcune giornate, e così gli utenti dovranno rivolgersi alla sede della comunità assistenziale di Sassoferrato o di Fabriano, quelle più vicine. Un disagio per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli, come gli anziani, che hanno problemi di trasporto e mobilità. Già per il mese di aprile era comparso un altro cartello che dirottava i possibili pazienti altrove per diverse fasce orarie e tante giornate. Anche da qui è partita la polemica del gruppo di maggioranza Rinascita – Serra San Quirico: "Questi avvisi compaiono sempre più spesso sulle porte dei servizi di continuità assistenziale del nostro territorio e rappresentano il segno tangibile di un sistema sanitario che non funziona più, che non è governato e che non tutela gli interessi delle persone più fragili".