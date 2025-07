Guardia medica, numero emergenze sbagliato

Aveva bisogno di un consulto medico urgente ma non avrebbe mai pensato che, dall’altro capo del telefono, dopo tutti i tentativi fatti con i vari numeri messi a disposizione, finalmente qualcuno ha risposto, ma era un ignaro cittadino dalla Toscana.

E’ andata così come quell’uomo, residente a Serra San Quirico, l’ha raccontata: "Ieri mattina verso le 7, dopo che ho composto tutti i numeri telefonici delle guardie mediche che avevo in rubrica e non riuscendo a ricevere risposta, mi sono recato alla sede della ex guardia medica di Serra San Quirico. Ho visto un cartello in cui c’erano scritti anche altri numeri di telefono: li ho composti tutti ma o non rispondeva mai nessuno o partiva in automatico la segreteria telefonica. Da ultimo ho notato un numero di cellulare e l’ho composto. Mi ha risposto un signore di Massa Carrara che con molta gentilezza mi ha detto che sta ricevendo molte telefonate senza capirne il motivo. Allora gli ho spiegato. Ecco in che mani siamo. Il governatore Acquaroli deve venire a conoscenza anche di questo".

Nell’avviso affisso alla continuità assistenziale (ex guardia medica) ci sono infatti numeri cui possono rivolgersi nei turni specificati, sia a Fabriano (via Brodolini) che a Sassoferrato (via Marconi) e quel numero di cellulare in particolare, evidentemente sbagliato, campeggia in neretto.

Un problema che l’utente ha già fatto presente all’azienda sperando che possa essere risolto, sia in termini correttivi che di reperibilità. L’augurio è che quel numero venga al più presto corretto.