Guardia medica per il 31, molti Comuni scoperti

Entroterra senigalliese senza guardia medica il 31 dicembre. Il problema si era presentato anche a Ferragosto, a causa dell’impossibilità di reperire medici. E domani a rimanere scoperti saranno i Comuni di Ostra, Arcevia, Corinaldo e Ostra Vetere. I pazienti che vorranno avvalersi del Servizio di Guardia Medica potranno rivolgersi presso la Postazione di Continuità Assistenziale di Senigallia (6° piano dell’Ospedale) contattando telefonicamente i Medici di turno ai numeri 071 79092582 – 348 7400116 – 348 7400113 o recandosi direttamente di persona. Un disservizio che causerà disagi ai residenti dei comuni scoperti, ma anche alla postazione di Senigallia che, in caso di necessità, dovrà fare fronte ad un numero maggiore di richieste. Il problema ricadrà sul Pronto Soccorso, in quanto in caso di necessità, in assenza di una guardia medica in loco, molti ricorreranno al 118. Un problema che amplifica i tanti già esistenti che riguardano le lunghe attese dei pazienti in pronto soccorso, che, come già avvenuto a Ferragosto, si è rivelato l’unico punto di accesso per chi necessità di una consulenza o una cura.