Guasco, nuove scoperte. Scavi archeologici svelano antichi terrazzamenti: "Sono di epoca romana"

Gli antichi terrazzamenti a protezione del Guasco e del Tempio di Venere: ecco come gli ingegneri tra Avanti e Dopo Cristo curavano il territorio con strutture destinate a durare millenni. A scoprirlo sono stati gli archeologi di una cooperativa toscana che sta lavorando al recupero del complesso dell’ex convento Birarelli, ai piedi della cattedrale di san Ciriaco appunto, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro-Urbino. L’avvio dei lavori di recupero denominato "ex Giovagnoni Birarelli" ha fatto emergere una serie di strutture murarie protettive datate tra l’età repubblicana del I e II secolo AC e quella Augustea e Traianea tra i primi due secoli DC. Si tratta di nuove acquisizioni archeologiche spuntate fuori dagli scavi del complesso di San Gregorio (la vicina chiesa denominata anche di Santa Palazia, come l’ex carcere e la zona dell’Anfiteatro romano e dell’attuale parcheggio i cui lavori sono in corso di affidamento ad Ancona Servizi): "Questo rinvenimento ci consente di mettere a sistema una serie di murature di edifici e ambienti per documentare sul campo il sistema di terrazzamenti e mura di sostegno da un’area pubblica verso la cima del colle – spiega Stefano Finocchi, funzionario della parte archeologica della Soprintendenza delle Marche – Un legame che unisce i reperti di via Pio II, dall’Anfiteatro a tutto il resto del sistema collegato alla natura geologica del colle, caratterizzata da grossi dislivelli e con una marna non così resistente e che dunque andava rinforzata nelle fessurazioni. Al di là della monumentalità, si tratta di una scoperta molto importante perché evidenzia gli interventi successivi nel tempo, con blocchi arenaria che non sono del colle Guasco, ma rintracciabili al Montagnolo, zona Ghettarello, usati per realizzare le mura di Camerano e Osimo. È vero, ovunque scavassimo qui attorno potrebbe emergere di tutto. Il recupero dell’ex Birarelli, che purtroppo avverrà nel tempo e con tempi incerti, consentirà di regalare alla città una sorta di cittadella della cultura anconetana".

I ritrovamenti sono emersi dagli scavi effettuati da una ditta di Monteriggioni, stupendo borgo fortificato in provincia di Siena, nella parte posteriore dell’ex convento, quella più a ridosso della rupe che sale verso il Duomo. Responsabile del progetto e direttore dei lavori è l’architetta Simona Guida e con lei collabora anche l’archeologa Sara Trotta: "L’intervento al ‘Birarelli’ è stato reso possibile dall’attivazione di un finanziamento di 4 milioni di euro legato a una legge di quasi dieci anni fa – spiega Simona Guida – e consiste nella messa in sicurezza dell’edificio. Gli scavi che stiamo effettuando servono da indagini preliminari in vista di una futura progettazione e valorizzazione del complesso dopo che la Fondazione Birarelli ha dato la concessione d’uso dell’area al Ministero della Cultura. Da alcuni mesi sono partiti i lavori dei due lotti, ci sono state e ci potrebbero essere altre sospensioni, ma contiamo di terminare questa fase del lavoro entro l’inizio dell’estate 2026".

A breve la Soprintendenza presenterà un altro intervento di recupero all’interno di un ambiente in via Matteotti dove sono presenti dei reperti archeologici di assoluto rilievo.

Pierfrancesco Curzi