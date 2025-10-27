Guasto al treno, odissea per 300 passeggeri in stazione: “Lasciati al freddo”

Fabriano (Ancona), 27 ottobre 2025 – “Prima hanno annunciato quaranta minuti di ritardo, poi ottanta e poi ancora novanta. Poi hanno parlato di un guasto tecnico chiedendoci di scendere, tutti quanti, compresi anziani e bambini, alla stazione di Fabriano, dove non c’era nulla, nemmeno un bar aperto. Trecento persone senza alcun tipo di informazione su quando e come saremmo potuti rientrare a casa”.

A parlare è Leonilde Gargamelli, responsabile Spi Cgil. Sabato sera stava tornando a casa con altre 116 persone dopo la manifestazione a Roma, ma la loro, come quella degli altri passeggeri del Frecciargento 8852 Roma-Ravenna, si è trasformata in una vera odissea. «Eravamo 300 persone ferme alla stazione di Fabriano dalle 20.10. Ci dicevano continuamente che c’era stato un guasto elettrico. Abbiamo chiamato la Polfer al numero di emergenza, ma ci hanno detto che non sapevano di questo ulteriore guasto, solo dell’investimento di Marotta (avvenuto nel primo pomeriggio, ndr), i cui disagi erano però stati risolti. Sono state fatte scendere dal treno anche persone anziane e bambini, in una stazione dove non ci sono posti di ristoro. Siamo stati trattati come straccioni – prosegue la viaggiatrice –. Abbiamo chiesto un mezzo sostitutivo, ma la Polfer ci ha risposto che ce n’era a disposizione solo uno, insufficiente al trasporto di tutti”.

A quel punto alcuni passeggeri hanno perso la pazienza, hanno iniziato a gridare e ad avere atteggiamenti di aggressività contro il personale in servizio, che si sarebbe barricato dentro.

“Abbiamo cercato di fare in modo che la situazione non degenerasse – aggiunge Gargamelli – ma così, senza spiegazioni e senza sapere se e come saremmo potuti ritornare a casa, è stato difficile gestire l’ansia, soprattutto per alcuni. Il treno è arrivato a Pesaro alle 23.55 anziché delle 21.05. Chiederemo il rimborso, ma ci auguriamo davvero che non si ripeta più un simile ‘trattamento’”.

Da Trenitalia spiegano come la causa sia stata «il blocco della linea dovuta al suicidio di Marotta».