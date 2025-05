Guasto tecnico. Il volo per Milano viene soppresso

"Alle 8 ero pronto a imbarcarmi, pochi minuti dopo le 9 sarei atterrato a Linate e nel giro di mezz’ora avrei preso parte a una importante riunione di lavoro nel cuore di Milano". Una serie di condizionali, quanto mai d’obbligo, visto quanto è accaduto ieri mattina ad alcune decine di passeggeri rimasti con un palmo di naso e soprattutto a terra all’interno dello scalo falconarese. Il volo SkyAlps, uno dei collegamenti dall’aeroporto di Falconara ‘Raffaello Sanzio’ in continuità territoriale, di ieri mattina alle 8 non è mai decollato a causa di un guasto meccanico che nessuno è stato in grado di riparare: "Peccato _ aggiunge uno dei passeggeri beffati ieri mattina con cui siamo entrati in contatto _ perché questo collegamento è davvero comodo, un’alternativa più che valida, se non addirittura molto migliore rispetto allo spostamento da Ancona a Milano in treno. Per non parlare delle tariffe poi. Una linea interessante, peccato che molto spesso i velivoli, sia in andata che al ritorno su Ancona, siano semivuoti. Stamattina (ieri, ndr.), purtroppo, non sarebbe stato così, visto che in tanti avevano fatto il check-in e attendevano soltanto di salire a bordo". La maledizione di un volo cancellato ha iniziato a materializzarsi pochi minuti prima delle 8: "Prima ci hanno avvisato che il volo per Linate sarebbe partito in ritardo _ aggiunge il passeggero _; strano visto che l’aereo lo vedevamo in pista. Poco dopo ci hanno riferito che il volo era stato soppresso a causa di un guasto irreparabile di tipo meccanico. Abbiamo chiesto se ci fosse la possibilità di aggiustare il velivolo e magari riprogrammare la partenza o se fosse disponibile un volo alternativo, ma senza un esito positivo. È stata davvero una grande scocciatura. Io alla fine quella riunione l’ho seguita da remoto, magari per altri il volo cancellato ha avuto conseguenze molto peggiori". L’alternativa era spostare la partenza per Milano nel pomeriggio col secondo volo di giornata su Linate. Un collegamento comodo e anche con un prezzo molto interessante visto che il volo di continuità territoriale prevede la compartecipazione della Regione nella formulazione delle tariffe, davvero agevolate. Purtroppo ogni tanto capitano questi disservizi.