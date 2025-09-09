Gubinelli torna al lavoro: "Ho rischiato molto,. A me vicinanza e affetto"

E’ tornato al lavoro, dopo il grave incidente in bicicletta, il pubblico ministero Paolo Gubinelli, magistrato in servizio alla Procura di Ancona. Ieri ha ripreso servizio, a tre mesi esatti dall’accaduto, nel suo ufficio al terzo piano del tribunale ordinario. "Sono contento di essere tornato alla normalità – ha detto Gubinelli – il peggio è passato. Ho rischiato molto, per fortuna mi sono ripreso. Ho avuto tante dimostrazioni di vicinanza e affetto, anche da parte di persone che non conoscevo e di questo sono grato". Magistrato discreto, molto riservato dal punto di vista privato, ben consapevole del senso della vita, impeccabile dal punto di vista lavorativo, ha ripreso in mano appieno la sua vita con lo stesso spirito che aveva prima di rischiare di perderla. Sulla sua scrivania già i primi fascicoli di cui occuparsi, come la routine di tutti i giorni. A dargli il benvenuto ha trovato anche i colleghi e il personale degli uffici della Procura. Con molti di loro è stato in contatto per tutto il durare della sua assenza. L’incidente in bicicletta era avvenuto il 7 giugno scorso, in sella alla sua mountaibike, in un terreno adiacente la ciclovia del Conero, tra Varano e Portonovo. Mentre pedalava la ruota della bici si era impuntata in un avvallamento del terreno e questo gli aveva fatto perdere l’equilibrio facendogli fare un volo di diversi metri. Una brutta caduta che gli aveva fatto battere la schiena. Poi era rimasto a terra per diverso tempo prima che un gruppo di appassionati di cavalli lo notasse e attivasse i sanitari per prestargli i primi soccorsi. Tra loro c’erano il titolare di un maneggio che si trova nelle vicinanze a dove è avvenuto l’incidente, e alcuni medici che gli avevano prestato le prime cure, fondamentali per non aggravare il suo quadro clinico. Era stato portato in ospedale in condizioni critiche ma non è stato mai in prognosi riservata. L’11 agosto scorso era arrivato il parere favorevole dei medici per le sue dimissioni e il 12 agosto è stato dimesso lasciando l’ospedale di Torrette dove è stato ricoverato per due mesi.

ma. ver.