Guerra alle esalazioni: si ampliano i controlli

Un’autentica "guerra alle esalazioni". Quella dichiarata, ieri, dal Comune di Falconara e dall’Arpam all’esito di un incontro al Castello tra il sindaco Stefania Signorini, il direttore generale dell’Agenzia per la protezione ambientale Rossana Cintoli e il direttore tecnico scientifico Giorgio Catenacci. In quella sede sono state studiate strategie efficaci a tutela della popolazione.

"Tra le prossime azioni, la convocazione di un tavolo con la Capitaneria di Porto per monitorare anche sotto l’aspetto ambientale l’attracco di navi petroliere al pontile della raffineria Api, l’organizzazione di un incontro con i rappresentati dell’Ispra (braccio operativo del Ministero dell’Ambiente) e, sulla base di quest’ultimo, un confronto con il Ministero stesso per la verifica dell’Autorizzazione integrata ambientale", si legge nella nota trasmessa a margine della riunione.

La città, pochi giorni fa, era stata ammorbata da esalazioni maleodoranti e la responsabilità era stata attribuita proprio all’attracco di una nave. Di qui il sindaco ha richiesto un confronto all’Agenzia, nel quale sono stati presentati i dati sui fenomeni odorigeni del 26 e 27 agosto scorsi. In corrispondenza delle segnalazioni sono stati registrati picchi di concentrazione nell’aria di acido solfidrico e di anidride solforosa.

"Il rapporto dei tecnici Arpam non ha individuato anomalie all’interno della raffineria ma è stata evidenziata la presenza, tra la mattinata del 26 e quella del 28, di due navi al pontile dello stabilimento, la prima per caricare olio combustibile e la seconda per scaricare un additivo dei carburanti, l’Mtbe".

Ecco, dunque, la necessità di coinvolgere la Capitaneria "per valutare nuovi controlli sugli attracchi, che non si limitino alla documentazione delle imbarcazioni e al rispetto del codice della navigazione, ma che interessino anche gli aspetti tecnico-ambientali".

Altro incontro, invece, è quello con l’Ispra che potrebbe essere propedeutico "ad un summit con i funzionari del Ministero dell’Ambiente, con i quali esaminare lo stato di attuazione delle prescrizioni dell’Aia".

La voce del sindaco: "È mia intenzione – ha detto Signorini – verificare in particolare il cronoprogramma per la realizzazione del sistema di captazione dei vapori dai tetti flottanti dei serbatoi della raffineria, un sistema la cui necessità è stata evidenziata anche dalle esalazioni avvenute ad aprile 2018".

L’ultima richiesta all’Arpam, la trasmissione in tempi brevi dei dati registrati dalle centraline. Il contenuto delle interlocuzioni tra le parti sarà oggetto di una seduta della Commissione Ambiente.

