Guerra in Medio Oriente, iniziative e preghiere per la pace nelle varie parrocchie

La diocesi di Fabriano - Matelica ha partecipato ieri alla giornata mondiale per pregare per la pace in Medio Oriente e la riconciliazione. Nelle parrocchie sono state organizzate iniziative fin dalle prime ore del mattino. Il vescovo Francesco Massara, ha presentato la Giornata, indetta dalla Cei, come "un gesto di attenzione in questo momento di grande sconcerto per il mondo intero". La Diocesi si è fermata ieri per una preghiera per la pace.