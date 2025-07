Guerra per la movida: regole non rispettate

"Si continua a ballare senza licenza di pubblico intrattenimento". Dopo la stretta arrivata ad inizio stagione, per limitare il ballo negli chalet e nei bar del lungomare, molti operatori balneari invocano più controlli, soprattutto nel week-end, quando a finire nel mirino sono stati due chalet del lungomare di levante. C’è chi rispetta le regole e predilige la musica soft alla musica disco, limitando anche il volume, un modo per evitare che qualcuno possa accennare un ballo che, senza la licenza di pubblico intrattenimento è considerato proibito. C’è chi ha effettuato i lavori per la messa a norma e le opportune richieste per trasformare il proprio chalet in una discoteca sotto le stelle, con tanto di esborso economico, ma c’è anche chi, in barba alle regole, si approfitta e continua a far ballare anche dopo il tramonto. Con la Bolkestein come spada di Damocle, molti operatori hanno preferito restare alla finestra ed accontentarsi di organizzare fese durante le deroghe concesse a tutti gli stabilimenti balneari dall’Amministrazione, con date obbligatorie, approfittando della possibilità di fare musica dal vivo o dj set ogni week-end, ma solo dalle 17 alle 20.

Si anticipa il divertimento, in attesa di una regolamentazione ben precisa, auspicando che vengano effettuati più controlli. Sono state infatti diverse le lamentele arrivate ad Amministrazione e forze dell’ordine per chiedere il rispetto delle regole da parte di tutti. Regole che, in alcune occasioni, non vengono rispettate nemmeno riguardo alla somministrazione di cibo e bevande, improvvisando cucine e pizzerie sulla spiaggia. I controlli saranno intensificati, soprattutto ora che la stagione estiva sta entrando nel pieno anche per via dei numerosi eventi organizzati in città per tutta la settimana.

Dal Senigallia Jazz Festival in piazza Garibaldi, alla Bilboa Bobo Padel Summer Cup sul lungomare Mameli, passando per i mercatini allestiti per le vie del centro storico. E domenica in piazza Garibaldi arrivano gli Skunk Anansie, uno dei concerti più attesi di questa estate torrida. Tante anche le segnalazioni pervenute per chiedere ai ‘furbetti della sosta’, di rispettare le regole, soprattutto durante il week-end e nelle vie in prossimità del lungomare. Anche sabato e domenica sono state numerose le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine da parte di persone che si sono ritrovate con l’auto bloccata.