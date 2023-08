Guerra tra bande in centro Rissa a colpi di bottiglie: un ferito, gli altri fuggono

Violenza in centro poco dopo l’ora di cena: due gruppi di giovani di origini maghrebine si affrontano a colpi di bottiglie e a botte in mezzo ai palazzi della parte bassa di Capodimonte. Via Oberdan e la zona delle scuole Faiani tornano a vivere momenti di forte disagio dopo i problemi segnalati nei mesi scorsi, poi risolti dal questore che aveva voluto un netto giro di vite in quella zona. Purtroppo il disagio continua a caratterizzare la situazione, dopo le ripetute segnalazioni da parte dei residenti, tra bivacchi irregolari, schiamazzi, disturbo della quiete pubblica, feste abusive e pericolose dentro appartamenti affittati in nero. Non abbiamo dimenticato le risse, così come non è passato inosservato il pericoloso atto vandalico di mercoledì notte quando ignoti hanno dato alle fiamme i contenitori della differenziata attigui alla casa di riposo comunale Benincasa. Le risse, appunto, come quella di giovedì sera. Un vero e proprio far-west durato pochi minuti, ma davvero drammatici e brutali. Uno dei partecipanti alla rissa è rimasto ferito, ma è stato portato via dai suoi stessi compagni prima che arrivasse la polizia, subito allertata. È successo tutto all’improvviso poco dopo le 21 dell’altro ieri. I due gruppi si sono ritrovati muso contro muso in via Oberdan, proprio davanti all’ingresso dell’ormai ex Osteria Strabacco. Pochi secondi ed è stato l’inferno, i giovani nordafricani, alcuni di loro nati in Italia, hanno iniziato a darsele anche a colpi di bottiglie di birra, affrontandosi coi cocci rotti a mò di pugnale. Il silenzio di quel vicolo ha fatto sì che molti residenti si affacciassero, qualcuno ha chiamato subito le forze dell’ordine: "Abbiamo avuto paura in casa, quello scontro è avvenuto a pochi metri dal portone di casa nostra _ racconta una residente della zona _. È stato davvero brutto vedere quelle scene. Non si vive più in questa via, dobbiamo aver paura a uscire di casa. Non si può andare avanti così". Una passante si è trovata in via Oberdan nella parte finale della rissa: "Sono scappati verso via Palestro, ho avuto paura anche perché ero con mia figlia piccola che ho subito preso in braccio. Ho raccontato alla polizia ciò che ho visto, ma è successo tutto in meno di un minuto". In effetti le volanti, ben due, sono intervenute subito sul posto dopo che alla centrale operativa della questura sono arrivate le segnalazioni da parte dei cittadini. Quando sono arrivati però dei giovani violenti non c’era più traccia se non i racconti dei testimoni e i cocci di bottiglia a terra. Le ricerche sono andate avanti, si trattata di ragazzi maghrebini vestiti generalmente tutti di nero o di rosso e nero, molti di loro già noti alle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri fanno la loro parte, adesso i residenti attendono che la nuova giunta comunale intervenga.