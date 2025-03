Guida alle "Giornate del Fai". Si apre anche il teatro delle Muse. Gli studenti fanno da ciceroni

Tornano le "Giornate di primavera del FAI", l’ormai storica iniziativa con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano permette ai cittadini di visitare i luoghi più belli del territorio, dal punto di vista storico, artistico, paesaggistico e naturalistico. Sabato e domenica ad Ancona sono previste quattro aperture significative nell’inquadramento del tessuto storico ed urbanistico della città, in un itinerario ricco ed interessante. Le tappe dell’itinerario sono il Teatro delle Muse, la Loggia dei Mercanti (apertura a cura a cura del gruppo FAI Ponte tra le Culture), Palazzo degli Anziani (con il supporto del Servizio Cultura e Turismo del Comune) e infine il Rifugio dell’ex Carcere di Santa Palazia.

Le Muse saranno aperte sabato dalle ore 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 (ultime visite ore 17). Gli ‘Apprendisti Ciceroni’ che accompagneranno i visitatori sono studenti del Savoia Benincasa. Questa speciale visita FAI offre la possibilità di scoprire e capire gli spazi e il funzionamento di questa ‘moderna macchina teatrale’ racchiusa esternamente da un involucro storico in stile neoclassico. Palazzo degli Anziani sarà aperto sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultime visite ore 17.30). Visite a cura degli studenti del liceo Rinaldini. Sarà possibile visitare anche la sezione inferiore, recentemente restaurata, situata proprio di fronte al mare, che un tempo era adibita a magazzini del sale. Sarà allestito un itinerario a forma di anello che partirà da Piazza Stracca, proseguirà nella sala dedicata alle cerimonie, per poi continuare nella Sala della Biblioteca, attraversando via Rupi Comunali e includendo lo spazio dedicato ai reperti archeologici del Sacello medievale.

La Loggia dei Mercanti, dove a far da ciceroni saranno i ragazzi del liceo Galilei, sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultima visita ore 17.30). Il Rifugio dell’ex Carcere di Santa Palazia sarà aperto sabato dalle ore 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 18.30 (ultime visite alle ore 18). A guidare i partecipanti saranno gli studenti del Volterra-Elia. La visita guiderà i partecipanti attraverso la storia della città durante i bombardamenti del 1943, che portarono alla distruzione di un intero quartiere, e si concentrerà sulla memoria delle oltre 700 vittime del rifugio. I racconti e le testimonianze storiche di autori locali arricchiranno la visita, che includerà anche la descrizione dei numerosi mosaici presenti all’interno.