Guida ma non ha patente e assicurazione: multato

Guida l’auto senza aver mai preso la patente e con l’assicurazione scaduta. Multato un 20enne e sequestrato il veicolo. A fermare il giovane, nella notte di Santo Stefano, è stata una pattuglia della polizia. Attorno alle 3.30 gli agenti, di servizio agli Archi per i controlli notturni, hanno visto un veicolo che percorreva via Marconi in modo non lineare. La vettura faceva zig zag creando pericolo sulla carreggiata perché non rispettava gli spazi di marcia. I poliziotti hanno raggiunto l’auto e invitato il conducente a fermarsi. Alla guida c’era un 20enne pachistano e sul posto del passeggero un suo connazionale di 22 anni. Al guidatore è stato chiesto il documento di guida ma lui ha risposto che non aveva mai preso la patente. "L’auto è di mio cugino – ha detto il giovane – ma è fuori città". Il parente, che si trova momentaneamente all’estero, l’avrebbe lasciata ai due pachistani in custodia e senza l’assicurazione rinnovata. I due giovani l’avrebbero presa per farsi un giro. Uno dei due è risultato avere dei precedenti con la giustizia. Il 20enne è stato denunciato per guida senza patente e veicolo senza assicurazione.