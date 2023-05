Guida senza patente e reagisce alla poliziotta: avvocato a processo

Doveva raggiungere il carcere di Montacuto per assistere un cliente, ma arrivato ad Osimo, sulla statale 16, una pattuglia della polizia lo aveva fermato. La patente era scaduta da tre mesi. Mentre la poliziotta, un’assistente del Commissariato di Osimo, procedeva a ritirargli il documento e fargli un verbale, lui le avrebbe detto: "Le faccio vedere io, ci vediamo in tribunale, ci penso io a lei". Un avvocato di Benevento, 55 anni, adesso è a processo ad Ancona per minacce a pubblico ufficiale. Il fatto risale al 30 luglio del 2018 e ieri è stato ripercorso in aula con la testimonianza della poliziotta che aveva denunciato il legale e con quella dell’imputato stesso, difeso dall’avvocato Vincenzo Sguerra. L’agente ha sostenuto che la minaccia è stata fatta per evirare che la stessa provvedesse a fare il suo dovere. L’imputato le avrebbe sottolineato con tono perentorio "sono un avvocato penalista, conosco anche un ispettore di Ancona". La poliziotta lo aveva poi invitato a non mettersi alla guida della vettura, visto che le aveva ritirato la patente, ma il 55enne le avrebbe risposto "non mi faccia ridere, io prendo e vado poi sono cavoli miei". L’imputato, davanti alla giudice Passalacqua, ha dato la sua versione confermando di aver avuto "un atteggiamento arrabbiato" perché doveva correre a difendere il suo assistito. Dal carcere lo stavano chiamando. "Ero solo sotto pressione – ha detto il 55enne – chiedo scusa alla poliziotta e allo Stato ma non ho impedito che mi facesse la multa. Quando mi ha chiesto se avevo qualcosa da dichiarare le ho detto ci vediamo in tribunale".

ma. ver.