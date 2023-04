Guida ubriaco: denunciato e patente ritirata

Un 47enne di Montemarciano è stato fermato a Marzocca mentre guidava in preda ai fumi dell’alcool: l’uomo è stato sottoposto ad alcooltest ed è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,68grlt. L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza inoltre la sua patente di guida è stata ritirata e l’auto sottoposta a sequestro amministrativo. I controlli proseguono senza sosta e saranno intensificati durante le festività. Gli accertamenti interesseranno non solo la città ma anche le arterie di collegamento e l’hinterland: negli ultimi mesi sono state numerose trovate ubriache alla guida.