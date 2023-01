Guida ubriaco, prende a pugni i carabinieri: arrestato un 49enne

E’ stato arrestato per aver aggredito un carabiniere nell’area di servizio lungo il Vallone di Offagna. Era la sera antecedente al Capodanno quando un 49enne abruzzese residente a Castelfidardo, ma domiciliato da qualche tempo a Polverigi, è stato ammanettato dai carabinieri del Norm di Osimo e della stazione di Offagna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’autista che lavora per un corriere si è fermato nell’area di servizio per una sosta. Un bicchiere di troppo e si sarebbe subito rimesso al volante. Uscendo dal distributore è andato a finire su un palo di un insegna pubblicitaria. E’ sceso dall’abitacolo del mezzo pesante agitandosi con alcuni presente.

Sul posto si sono fermati i carabinieri della vicina stazione di Offagna che stavano nelle vicinanze e che l’hanno sottoposto all’alcoltest, dal quale è emerso un tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge. L’abruzzese ha iniziato a innervosirsi, ad insultare i carabinieri, che così hanno chiesto il supporto dei colleghi del Norm di Osimo.

Vistosi accerchiato da quattro militari che stavano cercando di placarne le ire e raccogliere i dati per la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il 49enne ha iniziato a tirare anche calci e pugni ferendo lievemente un militare. Sabato mattina si è tenuta l’udienza al tribunale ad Ancona, col giudice che ha convalidato l’arresto ma rimesso in libertà l’uomo in attesa del procedimento penale. Rimessa alla Prefettura la decisione sul ritiro della patente.