Guidano ubriachi: ragazzi nei guai. Cocaina in casa, denunciato 30enne

Guida in stato di ebbrezza e detenzione di cocaina: tre patenti ritirate e una denuncia. Controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri di Fabriano durante il lungo ponte di Pasqua, il tutto per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. A Fabriano hanno operato i carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Genga, istituendo un posto di controllo intorno all’una del mattino nei pressi della stazione di Fabriano. Un 20enne residente in comune limitrofo, ma nato a Fabriano, neopatentato, aveva un valore di 0.50 grammi litro all’alcoltest. E’ stato multato 168 euro e si è visto sospendere la patente. Un fabrianese 19enne è risultato positivo per 0.46. Anche per lui multa 168 euro e patente sospesa. Essendo entrambi neopatentati, dovrebbero essere negativi.

Infine, un 30enne di Fabriano è risultato positivo all’alcoltest: 0.57. Aveva da poco recuperato la patente di guida sempre per guida in stato di ebbrezza. Per questo oltre al nuovo ritiro della patente di guida, è stato anche multato per 724 euro. L’Aliquota operativa in borghese aveva avuto segnalazione di un via vai in una casa a Cerreto d’Esi abitata da un 30enne nato a Fabriano. Scattata la perquisizione hanno trovato nell’armadio della sua camera 1.5 grammi di cocaina, bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.