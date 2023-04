Guidava ubriaco con un passeggero al suo fianco: denunciato

Guidava ubriaco con un passeggero accanto: fermato dalle Volanti in via Achille Grandi. È accaduto la notte scorsa, nella strada che – per intenderci – ricongiunge la zona industriale anconetana della Baraccola con il quartiere del Pinocchio. Gli agenti della Polizia, impegnati nei consueti controlli del territorio, avrebbero notato un veicolo sospetto proprio in via Grandi. Così, agitando la paletta, hanno intimato l’alt all’uomo alla guida. Solo dopo, i poliziotti si sono accorti che il conducente, un 33enne italiano, emanava un forte odore di alcool. Per questo, gli uomini della Squadra volanti hanno approfondito i controlli, sottoponendo l’italiano a tutti gli accertamenti del caso. L’etilometro, guarda caso, ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolemico pari a 1.05 grammi per litro. La misurazione, come da prassi, veniva quindi ripetuta, con una rilevazione, stavolta, pari a 0.94 grammi per litro. I valori riscontrati, per farla breve, erano superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Per questo motivo, al 33enne è stata ritirata la patente, con deferimento per guida in stato di ebrezza.