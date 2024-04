Guidava ubriaco e drogato: 40enne finisce agli arresti domiciliari

Quarantenne finisce agli arresti domiciliari per essere stato beccato alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alcuni anni fa. I carabinieri della compagnia di Fabriano impegnati nell’attività di servizio coordinato e integrato del territorio per questo lungo ponte festivo, attraverso pattuglie in orari serali e notturni, con militari in divisa e borghese, sono scesi in strada in forze per garantire la sicurezza dei residenti. Il tutto finalizzato alla prevenzione dei furti in appartamento, visto che non sono pochi i fabrianesi che hanno approfittato di questi giorni festivi, per trascorre un periodo di vacanza fuori città. Ma non solo i furti, anche il fattivo contrasto a qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo infine, aumentare anche la percezione di sicurezza. Nella giornata del 25 aprile i carabinieri della stazione di Sassoferrato hanno dato corso alla notifica e attuazione di un’ordinanza di sottoposizione al regime della detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona, notificata a un quarantenne di Sassoferrato per espiare la pena di otto mesi per la condanna ricevuta per il reato di reato guida in stato di ebrezza e sotto uso di sostanze stupefacenti. Il controllo in questione era stato effettuato, qualche anno prima, sempre nella città della carta. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni.