Guidi e Ingrassia: la "strana coppia"

Arriva ‘La strana coppia’ al Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Oggi e domani (ore 21.15) Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia interpretano il capolavoro di Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900. E’ un nuovo sold out per la stagione realizzata da Comune, Asso e Amat. ‘La Strana Coppia’ è un esempio di come l’autore riuscisse sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia che alberga nella vita di tutti i giorni. Nella commedia si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar, accomunati entrambi da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive.

Il loro incontro-scontro quotidiano dà vita a continue ed esilaranti gag. A Oscar, che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, malgrado le ultime clamorose litigate, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare.

Gianluca Guidi, che firma anche traduzione adattamento e regia, e Giampiero Ingrassia, sono affiancati sul palco da Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Chiara Ruta. Scene e costumi sono di Carlo De Marino, le musiche di Maurizio Abeni, le luci di Umile Vainieri.

Il testo di Simon è noto anche per il celebre film diretto da Gene Saks nel 1965, che aveva come protagonisti due straordinari attori come Jack Lemmon e Walter Matthau. Oscar Madison, giornalista sportivo, conduce un’esistenza da scapolo da quando si è separato dalla moglie. Disordinato e approssimativo, vive da solo in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a poker con gli amici.

La routine di Oscar viene sconvolta dall’arrivo di Felix Ungar, un amico appena lasciato dalla moglie e che è il suo esatto opposto: preciso in modo maniacale, ossessionato dall’ordine e dalla pulizia, pieno di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio.

Dopo alcune settimane, non sopportando più la convivenza, Oscar obbliga Felix ad andarsene. Ma se ne pente e va a cercarlo per le strade di New York. Scoprirà che in realtà si trova a casa delle sue vicine di appartamento... Per informazioni: 0719307050, 071/2072439 e circuito Amat/Vivaticket amatmarche.net.