Guidotti e Carvalho soddisfatti. Ora si torna a giocare in casa

Camerano e Chiaravalle torneranno, sabato, a giocare in casa. Per i gialloblu sarà derby contro Cingoli, mentre la formazione chiaravallese se la vedrà contro un Cassano Magnago, squadra tutta italiana, ma con giocatori molto forti, vicecapolista. Intanto nell’ultima uscita coach Carvalho è contento della prestazione dei suoi ragazzi "un match affrontato con personalità e carattere. Non siamo ripartiti bene a inizio ripresa e in quel momento i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il match. Ci manca un pizzico d’esperienza ma la squadra ha fatto una buona partita. Sono deluso per il risultato, ma ho fiducia".

C’è fiducia anche nel Chiaravalle, ma non basta per muovere la classifica. "Siamo un gruppo che sta crescendo, ma ancora nei momenti decisivi pecchiamo in alcuni dettagli - il pensiero di coach Andrea Guidotti -. A Fasano abbiamo sbagliato tre rigori faticando con le ali. Speriamo presto di recuperare un giocatore come Cuello che ci sta mancando tanto. Con lui acquisiamo peso in attacco e in difesa e anche tanta esperienza".

A Gold, 4^ giornata. Pressano-Sassari 29-31, Siracusa-Camerano 31-28, Cingoli-Brixen 28-34, Secchia Rubiera-Cassano Magnago 30-34, Bozen-Merano 38-37, Fasano-Chiaravalle 27-22, Eppan Appiano-Conversano 30-40. Classifica: Siracusa 8; Cassano Magnago e Bozen 7; Conversano e Sassari 6; Brixen, Fasano e Pressano 4; Merano, Cingoli ed Eppan 2; Camerano, Secchia Rubiera e Chiaravalle 0. Prossimo turno (05/10/2024): Camerano-Cingoli (ore 18), Chiaravalle-Cassano Magnago (ore 18), Sassari-Siracusa, Eppan-Secchia Rubiera, Brixen-Bozen, Conversano-Pressano, Merano-Fasano.