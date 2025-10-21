"Ha combattuto fino alla fine con coraggio"

Il cardinale Edoardo Menichelli è stato un pastore saggio, diretto e vicino alle persone, in particolare le più bisognose. Nei mesi di malattia, ricorda l’arcivescovo di Camerino-San Severino, Francesco Massara, "ha affrontato l’infermità e le pesanti terapie combattendo coraggiosamente e lasciando trasparire lo spirito indomito che caratterizzava il suo temperamento e il desiderio di vivere con fiducia incrollabile la sua consacrazione al Signore, fino alla fine".

Don Edoardo ha trascorso gli ultimi anni presso il convento delle Suore Missionarie dell’Amore del Cuore di Cristo a San Severino, e sono state loro a prendersi cura di lui fino al suo ultimo giorno. Suor Daniela Buraschi lo ricorda come "un grande uomo, sia dal punto di vista umano che spirituale. Provava un grande amore per la chiesa, ed era sempre attento ai bisognosi. Lui diceva sempre che aveva ricevuto tanto dalla vita e voleva ridare indietro un po’ di quel tanto che la vita gli aveva concesso. Predicava il perdono, sempre, per tutti".

Lo ricorda con affetto anche don Tonino Lasconi, parroco fabrianese ed ex compagno di seminario. "Lui aveva due anni più di me e all’epoca non era consentito fare amicizia con gli allievi di altre classi. Eppure tra noi nacque subito un legame. Una cosa che mi ha colpito fu in occasione di una concelebrazione a Fabriano. Era già cardinale. Lui sapeva delle mie difficoltà, così mi prese il braccio e mi fece stare accanto a lui. Era un cardinale umano. Non è scontato. È una rarità".