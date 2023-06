"Ha fatto prostituire la compagna"

Prima le accuse di maltrattamenti in famiglia perché avrebbe picchiato la compagna anche dopo la prima denuncia fatta. Adesso l’accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione. Un dominicano di 44 anni, residente in città, barista, avrebbe spinto la sua donna a vendersi per sesso che consumava a pagamento nella casa dove la ospitava. Indagando sui maltrattamenti la polizia era risalita anche alla prostituzione. L’uomo è finito a processo per questa ultima accusa, davanti alla giudice Paola Moscaroli, e ieri è stato sentito in aula, difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci. "Non ho mai preso soldi da lei – ha detto l’imputato – la mia ex aveva deciso di prostituirsi da sola perché voleva dare i soldi alla famiglia per comprarsi una casa. Una volta le ho chiesto solo un prestito di 300 euro per pagare le bollette. Il resto si è inventata tutto perché io volevo lasciarla e mandarla via di casa. Lei quel giorno ha chiamato la polizia e si è fatta portare in ospedale". Era novembre del 2017. Stando alle accuse l’imputato, che per i maltrattamenti fu arrestato e ha già patteggiato la pena in un altro processo, avrebbe messo annunci spinti e foto della sua donna, una 26enne, connazionale, per attirare clienti. Una attività che sarebbe andata avanti fino a settembre del 2017. Agli agenti la 26enne aveva dichiarato che lui prendeva 50 euro al giorno per farla prostituire.

ma. ver.