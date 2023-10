Ha inaugurato il centro "Pineta Sport"

Il Centro “Pineta Sport” di Ancona, ha aperto i battenti della nuova e moderna struttura che ospita tre campi da padel e un campo di calcio a 5: una bella notizia sia per chi già pratica una disciplina sportiva, sia per chi decide di iniziare a fare movimento. A gestire l’attività è la società S.A.F.E srl (sport and food event) fondata da Luca Luciani che ne è l’amministratore, Andrea Surdo e Michele Marchegiani (quest’ultimo già titolare della struttura sportiva Fair Play). Il centro Pineta Sport si trova in via Della Montagnola.