"Ha la schiena dritta: può fare la differenza"

Quando il partito centrale chiama, la periferia risponde. Sotterrata l’ascia di guerra dopo la crisi dei rapporti nell’autunno del 2022 Carlo Ciccioli, candidato di FdI alle Europee di giugno, e il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, remano entrambi a favore di corrente. Dai grandi scontri può nascere un dialogo. "Carlo è la sintesi di tutti noi – ha detto Acquaroli durante il ‘battesimo europeo’ di Ciccioli –, uno con la schiena dritta in grado di fare la differenza. L’uomo che fa al caso nostro, uno che a Bruxelles può fare il lavoro per tutti. La tua energia Carlo è totale, il tuo spirito forte ci porterà lontano. Fratelli d’Italia è una grande famiglia e quando l’appuntamento è di quelli che contano davvero, sceglie sempre i luoghi più belli". Il riferimento di Acquaroli è a Palazzo degli Anziani (peccato per le splendide vetrate della sala all’ingresso che danno verso il mare aperto, con un panorama mozzafiato, sporche e mal tenute) e al porto. "Con il probabile e imminente allargamento a 35 della Comunità Europea – ha ricordato il senatore ascolano Guido Castelli –, il ruolo dello scalo dorico sarà ancora più importante nell’ottica dell’applicazione della direttrice Ancona-Civitavecchia. I Balcani, così come l’Africa col Piano Mattei messo in campo dal governo Meloni, sono il futuro dell’Europa e soprattutto delle Marche e di Ancona". Al tavolo dei relatori anche il sottosegretario al Mef (Ministero economia e finanza), Lucia Albano, che oltre ai temi classici, ha ricordato il suo passato. "Nelle aule di Palazzo degli Anziani ho studiato e qui mi sono laureata ai tempi in cui la facoltà di economia era guidata da Giorgio Fuà". A coordinare i lavori il segretario regionale di Fratelli d’Italia,

la senatrice Elena Leonardi.