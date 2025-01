"Ha nominato mariti di candidati". Latini-Pugnaloni ancora in tribunale

Una lettera inviata alla prefettura, datata 17 maggio 2019, ha portato di nuovo in tribunale il presidente del consiglio regionale, l’avvocato Dino Latini. E imputato per calunnia contro l’ex sindaco di Osimo Simone Pugnaloni (contro di lui ha già avuto una condanna per diffamazione a 4 mesi). Nella missiva citata evidenziava che la situazione delle nomine dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune di Osimo (si votava all’epoca per il secondo mandato di Pugnaloni, la tornata elettorale del 26 maggio-9giugno 2019) presentava delle irregolarità secondo lui e accusava Pugnaloni di abuso d’ufficio. "Alcuni dei nominati presidenti - aveva scritto nella lettera - hanno rinunciato all’incarico e il sindaco ha nominato i sostituti che però sono indirettamente o direttamente legati alla sua persona, quali dipendenti comunali e mariti di candidati consiglieri comunali".

Ieri mattina sono stati sentiti entrambi, in tribunale, davanti al giudice Matteo Di Battista. "La mia voleva essere una mera comunicazione di quello che stava accadendo - ha detto Latini in aula - perché c’erano state numerose rinunce, non avrei fatto nessuna querela, era solo una informativa per tenermi informato sulle nomine. Stando ad un apposito articolo è lecito, in caso di urgenza, che il sindaco possa nominare tali figure. La lettera è stata redatta dal mio ufficio io poi l’ho firmata".

Pugnaloni ha riferito la sua estraneità alle nomine. "Il candidato sindaco Latini sosteneva che avevo nominati i sostituti che erano direttamente o indirettamente legati alla mia persona - ha detto - ma non è stato cosi. Il Comune aveva avuto 5 rinunce di presidenti di seggio e le ha comunicate alla Corte di Appello che in data 15 maggio 2019 ha comunicato al Comune i 5 nominativi dei sostituti. Tra questi in 2 hanno rinunciato all’incarico ed è stata trasmessa la rinuncia alla Corte per avere i sostituti dei sostituti".

Pugnaloni è parte civile con l’avvocato Mauro Pellegrini. Latini è difeso dall’avvocato Cristina Angeloni.

ma. ver.