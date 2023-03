"Ha preferito Cattolica, lavorerà due giorni a settimana per noi Non potevamo trattenerlo"

"Non potevamo trattenere quel dirigente che, per legge, aveva tutto il diritto di dimettersi. Il fatto di essere riusciti a trovare un accordo per averlo con noi per due giorni lavorativi a settimana è il miglior risultato a cui potessimo aspirare". Così la sindaca Mancinelli ha spiegato la situazione della dirigenza del servizio Informatica del Comune dopo le iniziali dimissioni presentate da Stefano Bruscoli, a capo del settore. Una notizia diffusa dal Carlino alcune settimane fa e che ora la Mancinelli spiega nel dettaglio: "Bruscoli ha vinto una selezione per diventare dirigente del Comune di Cattolica con una qualifica più alta. Il regolamento gli consente di dare le dimissioni anche se vincolato da un contratto, e certo noi non lo potevamo legare alla sedia. È successo tutto dall’oggi al domani e subito abbiamo cercato di trovare una soluzione e la migliore che potessimo raggiungere è stata la condivisione con l’amministrazione di Cattolica, che colgo occasione di ringraziare. Per due giorni lavorerà da noi su un settore importante come il Pnrr e per il resto della settimana sarà a Cattolica, questo fino al termine della mia sindacatura. Per un simile lasso di tempo organizzare un concorso e attendere la presa del servizio del uovo dirigente non aveva senso". Bruscoli aveva assunto l’incarico solo lo scorso anno dopo le dimissioni del direttore precedente che rifiutava l’assunzione a tempo.