“Ha ucciso la moglie avvelenandola”, nuove ipotesi. I vicini: “Volevano morire insieme”

Fabriano (Ancona), 26 aprile 2025 – Una città sconvolta. Fabriano non crede alla storia che Vincenzo Profili, il figlio del medico eroe Engles, abbia ucciso volontariamente la moglie mescolandole il nitrito di sodio ai farmaci che le somministrava.

Si fanno strada altre ipotesi che però, al momento, non sono state prese in considerazione dalla Procura di Ancona. Ovvero che l’uomo e la moglie volessero morire insieme, avvelenandosi entrambi col nitrito di sodio. Una sostanza inodore e incolore che assunta in grandi quantità può essere letale. Il destino avrebbe disegnato però un finale beffardo. Vincenzo e la moglie sono stati effettivamente ricoverati in ospedale. Ma mentre l’uomo è riuscito a sopravvivere, Daniela Chiorri è purtroppo morta.

E proprio su questo decesso maturato in condizioni più che sospette, avvenuto il 25 maggio del 2023 all’età di 81 anni all’ospedale di Fabriano (che ironia del destino porta il nome del suocero), al momento è aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato. L’unico indagato è proprio il marito della donna: Vincenzo Profili, 89 anni, medico in pensione. Una vita, quella di Profili, a portare sulle spalle il nome pesante del padre e a difendere l’integrità e la sopravvivenza dell’ospedale cittadino. Lui e la moglie sono stati descritti come inseparabili.

Una coppia che si era anche più rinsaldata nel legame dalla sofferenza per la morte prematura del loro figlio quando questo aveva 19 anni. “Li vedevamo spesso insieme – hanno detto alcuni vicini alla Vita in Diretta, in onda ieri su Rai Uno –. Mai e poi mai avremmo pensato che lui potesse uciderla. Non ci crediamo”. Vincenzo Profili rischia ora di finire sotto processo. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio e la storia è emersa dalle pieghe della cronaca nera sepolta dal mistero proprio per la fissazione dell’udienza preliminare. L’ex medico in queste ore si chiuso in un silenzio totale. Anche il Carlino ha provato a mettersi in contatto con lui per avere una sua versione dei fatti.

Ma l’anziano, che ora ha 89 anni, non ha voglia di parlare. Le accuse sono tutte da dimostrare e stando alla difesa di Profili in casa della coppia, sposata da tanti anni, senza figli, il nitrito di sodio non è stato mai trovato. Nemmeno il vedovo si spiega cosa sia successo e respinge le accuse. Le indagini della Procura si sono basate sugli esiti dell’autopsia e sulle testimonianze del fratello della vittima e di un informatico che in casa di Profili avrebbe visto, molte settimane prima del doppio malore, una boccetta con scritto nitrito di sodio nascosta in un mobiletto del computer. Il tecnico sarebbe stato due volte a casa di marito e moglie, un’anziana con gravi problemi di salute costretta a letto, non più autosufficiente. Profili avrebbe scritto una lettera al medico di famiglia, parlando della salute della moglie ormai compromessa, dicendogli che aveva trovato una soluzione definitiva per la consorte. Lo scritto è agli atti, come anche le foto della boccetta.