Ha un debito, picchiato e derubato

Rapina un 25enne del cellulare per farsi saldare un vecchio debito. È accaduto la settimana scorsa, nel parco di via Ragusa, al Piano. Il rapinatore, poi identificato e denunciato, è un 30enne, bengalese. Con la scusa di vedere il telefonino nuovo che la vittima, 25 anni, suo connazionale, aveva acquistato, non glielo ha voluto più ridare. Tra i due era nata una colluttazione finita con il 25enne che era stato spinto a terra, colpito al viso ed era rimasto ferito. Il 30enne gli avrebbe portato via anche 500 euro che aveva in tasca. Il 25enne era stato soccorso da una ambulanza e portato in ospedale per le ferite riportate ma non era grave. All’arrivo dei poliziotti, al parco c’era ancora il rapinatore che ha sostenuto che aveva preso il cellulare come pegno di un debito che la vittima non gli aveva pagato, denaro prestato cinque mesi prima e non ancora restituito.

Il 30enne è stato denunciato per rapina. Ieri il questore Cesare Capocasa ha firmato la misura di prevenzione e il foglio di via obbligatorio per il 30enne, da Ancona, per la validità di due anni. A seguito dell’istruttoria condotta dalla divisione Anticrimine della questura è emerso come il reato fosse stato commesso in un parco frequentano da bambini, anziani e cittadini e che, l’episodio aveva suscitato non poca preoccupazione nei confronti dei residenti, essendo stato commesso con violenza ed avendo avuto anche risalto nelle cronache locali. Evidenziata la pericolosità sociale del bengalese il questore gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale.