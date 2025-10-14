Ha un infarto, salvato dai passanti: "Grazie a chi mi ha soccorso"

Ha rischiato di morire in mezzo di strada. A salvarlo è stata la catena umana di solidarietà e il defibrillatore. Una rete di protezione “naturale” che ha salvato la vita a Tommaso Vannini, 55 anni, da sei a San Donato, comune di Barberino Tavarnelle. Il suo cuore si era fermato. E per Vannini è stato come rinascere. "Voglio dire grazie a tutti perché ci sono ancora e posso esprimere la mia immensa gratitudine chi mi ha salvato la vita, la comunità di San Donato in Poggio" sono le sue parole. L’episodio è accaduto qualche settimana fa ma è stato reso noto soltanto adesso, una volta scampato il pericolo dopo una lunga degenza in ospedale. Vannini stava tornando da una commissione insieme alla moglie, quando ad un certo punto non si è sentito bene. Il tempo di fermare la macchina all’ingresso del borgo che ha avuto un arresto cardiaco. È svenuto di fronte alla moglie, le cui urla sono state sentite dalle persone nelle vicinanze, che sono subito intervenute.

Per primi sono arrivati il barista Bernardo Ristori ed Emiliano Nesi, che hanno fatto le prime manovre. Nel frattempo Irijan Tadfali è andato a prendere il defibrillatore installato all’esterno del circolo, poco distante da dove Vannini si era accasciato. Poi è arrivato un volontario della Misericordia, residente a San Donato. È stato lui ad usare il Dae, fino all’arrivo dell’ambulanza dell’ambulanza del 118. Gli stessi cittadini di San Donato che hanno soccorso il 55enne, dieci anni fa hanno avviato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto dell’apparecchio che gli ha salvato la vita, coinvolgendo il Circolo di San Donato, le associazioni e tutta la comunità insieme all’amministrazione comunale.

Andrea Settefonti