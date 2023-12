Hackathon informatica, una maratona di 24 ore in una sfida tra scuole

Una sfida tra dieci istituti superiori per la realizzazione di una app con relativa presentazione e redazione di un business plan. La prima Hackathon informatica delle Marche, intitolata "Innovayoung" organizzata dal Volterra Elia si disputerà oggi e proseguirà per 24 ore fino alle 13 di sabato 23. A organizzare le attività i docenti Davide Balducci e Giacomo Plebani con il supporto di "The Hive", incubatore per start up fondato dall’imprenditore Giorgio Guidi e Talent Garden. La sfida principale per gli studenti nella maratona di 24 ore non sarà semplice: dovranno infatti sviluppare un applicativo basandosi su uno specifico tema che verrà però svelato solo il giorno dell’hackathon. Creatività, adattabilità e capacità di lavoro in squadra sono le skill che faranno la differenza: oltre allo sviluppo dell’applicativo ai partecipanti verrà richiesto di creare un pitch (una presentazione pubblica) convincente e un business plan solido per presentare il progetto agli esperti e ai potenziali investitori. Non si tratta solo di costruire un’app ma di dimostrare che dietro ad essa esiste una visione e un piano di fattibilità per portarla al successo. Questa sfida multidisciplinare metterà alla prova le capacità creative, di problem-solving e di comunicazione dei partecipanti, incoraggiandoli a collaborare in modo sinergico per creare soluzioni originali e promettenti. Oltre al Volterra Elia, gli altri Istituti in gara saranno il Laeng Meucci di Osimo e Casteldifardo, il Marconi Pieralisi di Jesi, il Corinaldesi Padovano di Senigallia, il Montani di Fermo, il Mattei di Recanati, il Divini di San Severino Marche e il Mattei di Urbino. In palio per la squadra vincitrice, che verrà decretata da una giuria di esperti, un premio voucher Amazon da 300 euro. Anche gli altri progetti in gara avranno l’opportunità di essere presentati a banche ed investitori, offrendo agli studenti una visibilità unica per far emergere le proprie idee innovative.