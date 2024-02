"Hai adescato mia figlia", due escort nei guai

Conosce una ragazza su un sito di incontri e dopo avergli dato il numero del cellulare iniziano a scriversi per messaggi Whatsapp. Tutto fila liscio fino a quando lei non gli rivela di essere minorenne inviandogli anche una foto sua in biancheria intima. All’immagine ammiccante aveva aggiunto: "Se vuoi ci vediamo ma sono 100 euro". Il giovane, 27enne di Cupramontana, non era stato al gioco e le aveva risposto di no. Dopo quel rifiuto è iniziato il ricatto. Una donna gli ha telefonato spacciandosi per la madre della minorenne della foto in lingerie. "Mia figlia è traumatizzata - gli avrebbe detto - ha bisogno di uno psicologo per causa tua". Il riferimento era alla foto che aveva ricevuto e allo scambio di messaggi intercorsi circa un incontro sessuale che non ci sarebbe però mai stato. La finta madre ha detto al 27enne che era pronto a denunciarlo per adescamento di minorenne se non avesse pagato le spese dello psicologo, due sedute da 250 euro. Il giovane inizialmente si è rifiutato ma la donna ha fatto un’altra telefonata facendosi passare il padre del 27enne. Anche a lui ha rivolto le stesse minacce, o pagava o andava alla polizia. L’uomo ha preso tempo ma è arrivata una terza telefonata. Era un’altra voce femminile che si è spacciata per una poliziotta. "Sono l’agente ’x’ ha detto - la madre di una minorenne sta per denunciarvi, ma se pagate ritira tutto". A quel punto, è stato fatto il pagamento su una postepay di 500 euro. A distanza di giorni, il padre del ragazzo si è confidato con un amico poliziotto, a cui ha riferito la vicenda, e gli ha aperto gli occhi.

Nessuna poliziotta avrebbe mai fatto una telefonata del genere. Il genitore del 27enne si è quindi rivolto ai carabinieri per denunciare le due donne. Dopo una breve indagine, fatta risalendo alle utenze telefoniche e al conto corrente, i militari sono arrivati a due escort romagnole, con precedenti specifici, due 23enni. Sono state denunciate per estorsione. Ieri era fissata per loro l’udienza preliminare al tribunale di Ancona, con la giudice Francesca De Palma. Una ha fatto richiesta di patteggiare, l’altra ha discusso con il rito abbreviato. L’udienza è stata aggiornata per sentenza al prossimo 19 marzo. Il 27enne, nel frattempo, è stato risarcito del danno con mille euro. La foto di una giovane in lingerie inviata non sarebbe stata quella di una minorenne, ma creata ad hoc per farlo cadere nella trappola del ricatto.