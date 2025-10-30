Halloween a Montesicuro. Anche navette per il borgo

Per la festa di Halloween a Montesicuro il 31 novembre sono state predisposte due linee di navette gratuite (ghost 1 rossa - ghost 2 blu) per raggiungere il borgo a partire dalle ore 15.55: una con partenza alla Baraccola in via Fioretti nei pressi della Confartigianato e con fermate in via Umani e via Antognini. Una seconda linea partirà dal capolinea del Ghettarello con fermate uguali a quelle del trasporto pubblico (escluso il tratto Madonna delle Grazie - San Luigi). Inoltre, la Polizia Locale ha emesso ordinanza che indica i provvedimenti limitativi per sosta e circolazione per il 31 ottobre dalle ore 14 fino alle ore 23 nella frazione con divieto di sosta e fermata e interdizione della circolazione veicolare in tutto il borgo (dall’arco lato Poste all’arco lato Chiesa); divieto di sosta e fermata presso il Bar per una lunghezza corrispondente a 100 metri; mezzi di soccorso diretti allo Zaffiro potranno accedere lato Chiesa.

Nel frattempo nel piccolo centro collinare sono in corso gli ultimi preparativi per l’evento che prenderà avvio dalle 18 con un contest che si ispira alla spiritualità messicana del Dia de Los Muertos. Tutta la frazione sarà addobbata in ogni vicolo e in ogni finestra con zucche, ragnatele, fantasmi e altri simboli di Halloween. L’assessorato ai Borghi insieme ad un gruppo di residenti volontari coordinati da Simona Ficosecco daranno vita la sera del 31 ottobre alla manifestazione nel piccolo centro che, per l’occasione, sarà chiuso alle auto. Si susseguiranno flash mob di danza per i piccoli con la Luna Dance Center, esibizioni di mariachi, spettacolo di danza aerea di Visionaria. Previsto un punto food con cibo messicano. Una festa da condividere con la famiglia ma anche una occasione unica per riscoprire la bellezza del borgo anconetano.