Halloween, doppia festa nei borghi. E c’è pure la bara del film Dracula

Due eventi per la festa di Halloween, il 31 ottobre, in due borghi cittadini di Ancona che si prestano particolarmente ad ospitare spettacoli e momenti di gioco e divertimento in linea con le caratteristiche delle festività e della particolare atmosfera che la accompagna.

Nel caratteristico borgo di Varano, con i suoi vicoli, piazzette e angoli misteriosi, decorato a tema con zucche e ragnatele, dalle 16 e 30 alle 20 i visitatori potranno assistere ad alcuni, suggestivi spettacoli quali la performance acrobatica della compagnia Aria di Circo e il teatrino di burattini a cura di Teatrino Pellidò. Castagne, vin brulè, crepes e zucchero filato contribuiranno a riscaldare l’atmosfera. Per raggiungere il borgo, opportunamente pedonalizzato, è disponibile un bus navetta gratuito dalle 16 e 30 presso il parcheggio della Stadio del Conero.

Mistero e divertimento anche a Montesicuro, dove i bambini e le loro famiglie sono attesi dalle 17 in un contest che si ispira alla spiritualità messicana del Dia de Los Muertos piuttosto che alla più nota festa anglosassone. Il pomeriggio organizzato in collaborazione con la Luna dance Center, che ha curato l’intero allestimento assieme insieme agli abitanti del borgo, sarà denso di spettacoli, quali flashmob di danze a tema Halloween, show di danze con il fuoco, monster shooting a cura del fotografo Stregone, Teatro delle ombre, e laboratorio per bambini Dolcetto o scherzetto? con truccabimbi e giocoleria, e inoltre il concorso Best Mask contest con premiazione finale alle 19 e 30.

Le performance di danza vedranno impegnati i collettivi Freestyle breakdance, Luna breakers, Luna modern project, Lunatics e Luna Dance Theater che hanno collaborato anche alle scenografie. Vin brulè e dolcetti negli stand. In esposizione nel borgo la bara originale del film Dracula messa a disposizione da Alfieri tanatologia e Guadagnini. Apericena al Bar Montesicuro su prenotazione (071 9715013).

"Grazie alla collaborazione delle comunità di Varano e Montesicuro e di Luna Dance Center che stanno lavorando all’evento da tempo, abbiamo promosso queste due occasioni per vivere in sicurezza e allegria la festa" ha detto l’assessore ai Borghi Daniele Berardinelli.