Halloween,: "Foro della Paura" per fare festa

Domani il Foro Annonario si trasforma nel ‘Foro della Paura’. Al via dalle 16 alle 22 la festa con intrattenimento per i più piccoli: trucco, laboratori e area games oltre a tante sorprese da brividi. Una novità per la spiaggia di velluto che non ha mai puntato sulla Festa delle Streghe.

Ormai da qualche anno, i giovanissimi invadono i negozi del centro storico al grido di ‘Dolcetto o Scherzetto?’ e con l’evento al Foro la festa si allunga da oggi a domenica. L’evento sarà in collaborazione con la ‘Taffo Funeral Services’: ‘La Morte si aggirerà per il Foro distribuendo i nostri gadget e potrete scattare una foto in una delle nostre bare colorate, oltre a rivivere i post più iconici di Taffo. Durante la festa vi aspettano anche trucco horror gratuito, laboratori, area game, letture dell’iconico "Piccoli Brividi" e molto altro’. Un evento singolare, ma proposto in molte altre grandi città d’Italia. Una festa che dà l’opportunità di festeggiare Halloween in città, mentre nell’hinterland le storiche feste si sono prese un anno sabbatico: così è stato per la Festa delle Streghe di Corinaldo che dà appuntamento al 2025, ma nel borgo gorettiano saranno i ‘Matti del Motoclub’, ad animare la notte di Halloween.Niente notte degli Sprevengoli ad Ostra dove l’ultima edizione risale al 2019.