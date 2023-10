Halloween, la festa è pronta a partire

Non c’è Halloween senza la tradizionale festa di Castelferretti, l’appuntamento ultradecennale che tornerà in una veste più coinvolgente che mai nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, animando dalle 15.30 alle 20 le piazze Libertà e Albertelli, al centro del paese. Il divertimento è assicurato per grandi e bambini e il Castello dei conti Ferretti, nel cuore del centro storico, sarà lo scenario ideale per gli allestimenti a tema. La corte accoglierà addirittura un cimitero avvolto nella nebbia, per scattarsi foto ricordo in uno scenario suggestivo. Ci saranno il tunnel della paura, un’area games per gli adulti, il punto truccabimbi a tema horror, un mercatino stregato, il Castello di Hogwarts di Harry Potter, un angolo lettura dal titolo ‘Piccoli Brividi’ con la biblioteca comunale, l’animazione del Mago Zeppola e laboratori gratuiti per i bambini, che potranno realizzare il loro gadget a tema. Anche per l’edizione 2023 è confermata la gara della zucca più spaventosa, sempre molto partecipata, cui potranno prendere parte grandi e piccini e che da sempre rappresenta il clou della festa. Per chi vorrà trascorrere anche la serata in centro ci sarà la musica dei New Ville’s Temple a partire dalle 21.