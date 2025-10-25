"Halloween, la notte delle streghe". Alle 17.17 apre il Tunnel della paura

Entra nel vivo "Halloween – La Festa delle Streghe" di Corinaldo, che festeggia i 25 anni con un’edizione speciale dal titolo ‘Brividi d’argento’. L’evento inizierà alle ore 15.30 con il mercatino dell’artigianato, il laboratorio didattico per bambini ‘Costruendo la Paura’ e l’animazione itinerante con trampolieri, bolle di sapone, giochi e iniziative varie per bambini. Alle ore 17.17 aprirà una delle attrazioni più attese, il ‘Tunnel della Paura’. I più piccoli potranno divertirsi in compagnia di Zucchino, la mascotte della manifestazione. Sport protagonista alle ore 18 nella piazza Il Terreno grazie al convegno ‘Campioni da brividi’, con le storie di vita, le vittorie e le paure di due indimenticati campioni come Stefano Tacconi e Alessio Tacchinardi. Nella piazzetta della Rotonda spazio a ‘ZEP e la scala dispettosa’, spettacolo di clowneria e acrobazie, oltre che a ‘giochi musicali per mostri piccolini’ con la Strega Gelsomina. Alle ore 18.30 concerto dei Liga 2.0 - Luciano Ligabue Tribute Band. Il programma di domani ricalca quello odierno (ospiti a parte), ma riserva un appuntamento da non perdere. Alle ore 18.30 nella piazza Il Terreno, direttamente da ‘Zelig’, ‘Italia’s Got Talent’ e ‘Tu Si Que Vales’ arriverà Andrea Paris (nella foto), il mago-comico che incanta e diverte. A seguire il concerto dei Distillato Beat.