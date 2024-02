Hanlan, ciao Varese vado a Mosca. Troppo alta l’offerta del Cska per dire no

Il richiamo del rublo ha prevalso sulla volontà della Pallacanestro Varese, portando Oliver Hanlan a lasciare i biancorossi per accettare un’offerta economica decisamente vantaggiosa dal Cska Mosca. Il contratto proposto al giocatore canadese ammonta a 50mila dollari al mese, una cifra superiore di oltre due volte e mezza rispetto al suo ingaggio con il club italiano.

Di fronte a questa scelta, la società varesina si è vista costretta ad accettare, non senza ottenere un cospicuo buyout per la cessione del giocatore, stimato in circa una volta e mezza rispetto all’offerta iniziale di 100mila dollari. Questa mossa non era nelle intenzioni del club, che tuttavia ha riconosciuto l’opportunità di utilizzare le risorse finanziarie derivanti dalla cessione per rafforzare la squadra, puntando su un nuovo acquisto che possa rimpiazzare efficacemente Hanlan.

La situazione ha subito una svolta decisiva nel pomeriggio di ieri, con il CSKA che ha deciso di aumentare significativamente l’offerta a Hanlan, portando il buyout a circa 250mila dollari. Questa manovra ha cambiato le carte in tavola, facendo pendere la bilancia a favore del trasferimento del giocatore in Russia.

Il trasferimento di Hanlan al CSKA lascia la Pallacanestro Varese nella necessità di cercare un sostituto adeguato, orientando la scelta verso una guardia piuttosto che un’ala, date le circostanze del mercato e le regole relative ai tesseramenti disponibili per la Fiba Europe Cup. Questo colpo di scena sul mercato rappresenta una perdita significativa per la squadra di Tom Bialaszewski, considerando l’apporto di Hanlan, che con una media di 18.7 punti per partita era diventato un punto di riferimento fondamentale per il gioco offensivo della squadra, seconda solo a Nico Mannion per rendimento.

Varese ora si trova di fronte alla sfida di riorganizzare la squadra in vista dei prossimi impegni, con l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato da Hanlan e mantenere competitivo il roster. La corsa salvezza incombe.

Intanto definite le date dei playoff 2024 che inizieranno sabato 11 maggio per concludersi domenica 16 o lunedì 17 giugno in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alla Final Four di Eurolega.

Su proposta del Presidente Gandini, la Assemblea di Legabasket ha poi ufficializzato la intitolazione, all’interno del nuovo progetto degli LBA Awards, dei premi di MVP della regular season a Dino Meneghin, di allenatore dell’anno a Sandro Gamba; e di top scorer della regular season ad Antonello Riva. Non a caso, tutte leggende del glorioso basket lombardo.