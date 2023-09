Hanlan salva Varese all'ultimo secondo: Belgrado cede 73-71 a Basket Champions League

È dolce il ritorno della Pallacanestro Varese in Europa con la vittoria allo scadere della Itelyum nel primo turno dei preliminari della Basketball Champions League, ad oltre 4 anni di distanza dall’ultima sfida in campo europeo. La formazione varesina supera i serbi del FMP Belgrado per 73-71 e deve ringraziare il talento di Olivier Hanlan che realizza fuori equilibrio, nel cuore dell’area, ad un secondo dalla fine, il canestro decisivo. Ora saranno i francesi dello Cholet (vittoriosi 76-72 su Anversa) i prossimi avversari nella gara in programma domani. Sarà una sorta di semifinale del Qualifying Round che porterà solo una squadra giocare la competizione europea. La vittoria nella gara d’esordio del nuovo coach Tom Bialaszewski è arrivata con una grande rimonta. Sulla sirena del 30’ i serbi avevano toccato il massimo vantaggio sul 49-60. Quando tutto sembrava perduto l’inerzia ha cambiato il vento (complice anche un sanguinoso 112 da due del FMP nell’ultimo quarto), McDermott (17 punti) è stato l’uomo del sorpasso sul 68-70, prima della magia di Hanlan. Varese si coccola anche l’uomo più atteso Will Caluley-Stein che ci mette un po’ a carburare, ma nella ripresa inizia a far intravedere il suo potenziale chiudendo in doppia cifra con 13 punti e 10 rimbalzi, mentre prende buone note anche da Davide Moretti. Sandro Pugliese